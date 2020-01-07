» إغلاق طريق" القاهرة- السويس" 10 أيام

07 يناير 2020 - 12:40 م

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق" القاهرة- السويس" الصحراوي وأجرت تعديلا في حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة 10 أيام.

وأشارت الإدارة العامة للمرور في بيان لها اليوم إلى أن إدارة المهندسين العسكريين تقوم بإجراء ربط بين طريق السويس الحالي وطريق السويس المستحدث.

في سياق متصل كثفت إدارة المرور التواجد المروري في التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية معيبة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.