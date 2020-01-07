قناة مفتوحة تذيع حفل "كاف" لاختيار جوائز الأفضل بأفريقيا

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ساعات قليلة وينطلق حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقام بمدينة الغردقة لاختيار الأفضل في القارة السمراء، الحفل ينطلق فى الثامنة مساءً وسيكون منقولًا بشكل حصرى على قناة أون سبورت.

ويتنافس المصري محمد صلاح مع زميله في ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، وكذلك الجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

كما يتنافس المصري طارق حامد لاعب الزمالك مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة الأفضل داخل القارة.


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