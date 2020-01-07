» بعد انفصالها..رضوى الشربيني تدعم أصالة: "قوية"

07 يناير 2020 - 11:50 ص

دعمت الإعلامية، رضوى الشربيني،عبر حسابها على "تويتر"، الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد إعلانها انفصالها رسميًا من المخرج طارق العريان .

وكتبت رضوى الشربيني، في تغريدتها قائلة: "كل نهاية هى بداية لمرحلة جديدة...وأنا على يقين أنها بداية موفقة بإذن الله لأنك قوية، طيبة، محاربة، عفوية وحنونة ".

ووجهت فى رسالتها لأصالة: "لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك ولديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك ونحن جميعا نحبك وندعمك.. ولا تنسى يا حبيبتىً رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

جدير بالذكر، أن الفنانة أصالة أعلنت، أمس الإثنين، عبر حسابها على "إنستجرام"،انفصالها رسميًا من المخرج طارق العريان، بعد زواج دام سنوات .