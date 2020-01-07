» نبيلة عبيد تصدم جمهورها: أتجوزت في أولى ثانوي

07 يناير 2020 - 11:39 ص

أثار ظهور الفنانة القديرة، نبيلة عبيد، خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس،ضجة واسعة،حيث كشفت نبيلة عبيد عن أسرار حياتها الشخصية، وزيجاتها السابقة،موضحة أن دخولها عالم الفن جاء بالصدفة .

وروت نبيلة عبيد، خلال لقائها، قصتها مع المخرج عاطف سالم، إنها كانت تدرس فى كلية البنات القبطية بالعباسية، وتعرفت على المخرج عاطف سالم عن طريق صديقة لوالدتها كانت على علاقة بأخته.

وقالت إنها تعرفت عليه بعد ذلك في أحد الأيام أثناء خروجها من المدرسة طلبت منه أن تمثل، وحقق لها هذه الرغبة وعرض عليها الزواج، ووافقت اعتقادًا منها بأنه سوف يحميها ويساعدها على تحقيق النجومية، وكان يكبرها بأكثر من 25 عامًا.

وأضافت نبيلة عبيد: "عندما رأيت سيارته تعرفت عليه، فقال لى أعطينى الهاتف، وبعد ذلك تم الاتصال بى وذهبت لمكتب حلمى رفلة.

وتابعت: "قابلنى وقالى هتقدمى دور من غير ما تتكلمى فيه ولا كلمة ولكنى سأجعل كل الناس تتحدث عنك وهذا الدور كان فى فيلم "مفيش تفاهم"، وكان دور فتاة تسير فى الشارع بعض الخطوات، ويسير خلفها ابن الجيران ويقوم بمغازلتها ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة"، في دور صامت.



