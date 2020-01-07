"هما 3 أشخاص".. الهلالي يكشف مفاجأة عن المتحرش بفتاة المنصورة

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سعد الهلالي

فتاة المنصورة

كشف الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مفاجأة بشأن واقعة التحرش بفتاة المنصورة.،قائلا: "ما أذيع عن أن 200 شخص اتحرشوا بفتاة المنصورة غير واقعي".

وأضاف "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا :"المتحرش الحقيقي مستخبي، وهما 3 بالكتير ومستخبيين في الزحام الطبيعي الموجود في المنصورة، المدينة مزدحمة بشكل كبير، وهذا ما رأيته في المنصورة، خلال زيارته لها منذ أيام.

وثمن "الهلالي" طريقة حديث فتاة واقعة التحرش الجماعي في المنصورة، خلال تصريحاتها، معقبا "تتسم بالثقة بالنفس، والاتزان، وإيمان ثابت بالله، الأسرة اللي ربتها محترمة، وعلمتها تتكلم إزاي، وتخرج إزاي، وتعرف ترد".

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