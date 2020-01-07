"الجن" متهم بالسرقة.. ومواقع التواصل تستغيث

07 يناير 2020 - 10:54 ص

روجت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة السابقة إلى قيام "الجن بالسرقة من المنازل في صورة أثارت الخوف بين رواده، مستغيثين لوضع حد لهذه الشائعات أو السرقات إذا صدقت".

وتناول تقرير نشرته صحيفة"صدى" السعودية، إمكانية قيام الجن بالسرقة وتدخل الجن في عالم البشر، بوعد تصريحات لخبراء نفوا تماما صحة هذه الشائعات معللين ذلك بأنه حجة يتخفي خلفها اللصوص.

وحذر الخبراء من خطورة هذه الشائعات مطالبين بتشريع قوانين لتجريم مروجي هذه الشائعات لآثارها السلبية على المجتمع من إثارة الخوف وانتشار الجريمة.

جدير بالذكر أن جمعية حماية الأسرة أكدت أن مثل هذه الشائعة تشجع على ارتكاب هذه السرقات وتزيد من الأمراض النفسية في المجتمع، مثلها مثل مدعي الرقية الشرعية الذين لا يلتزمون بقواعدها.