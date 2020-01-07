إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

قال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن طهران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة الماضية

وأضاف شمخاني حسب وكالة "فارس" الإيرانية، أن سيناريوهات الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية "أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لها، مضيفا أن انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر القيام بعملية واحدة، لافتًا إلى أن جميع القوات الموالية ستثأر من أمريكا.