إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

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وكالات - الدويني فولي

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قاسم سليماني

مقتل

سيناريو

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قال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن طهران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة الماضية

وأضاف شمخاني حسب وكالة "فارس" الإيرانية، أن سيناريوهات الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية "أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لها، مضيفا أن انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر القيام بعملية واحدة، لافتًا إلى أن جميع القوات الموالية ستثأر من أمريكا.

وأوضح أن واشنطن "ما كان ينبغي عليها اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك"، لافتا إلى رصدهم كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ويعلمون أنها على أهبة الاستعداد"، مؤكدا أن "الأمريكيين يدركون قدرة طهران على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخ متوسطة وبعيدة المدى".



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