  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قاسم سليماني

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

ارشيفية

"الجن" متهم بالسرقة.. ومواقع التواصل تستغيث

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة: هذه الأغنية حقيرة

الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد

شاهد.. صورة الرئيس السيسي التي أدخلت الفرحة على قلوب الأقباط

البرلمان الإيراني

بعد نشيد الحرب.. البرلمان الإيراني يضع البنتاجون على قوائم الإرهاب

الأمير خالد بن سلمان

هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

علم إيران

إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

جزيرة دييجو جارسيا

قاذفات أمريكية تتوجه إلى جزيرة بالقرب من إيران

تامر أمين

تامر أمين لـ"صلاح": راجع نفسك

ألمانيا تبحث زيادة عدد جنودها في أفغانستان

قرار مفاجيء.. ألمانيا تسحب قواتها في العراق

خلال حضوره قداس عيد الميلاد

شاهد.. صورة الرئيس السيسي التي أدخلت الفرحة على قلوب الأقباط

الحياة السياسية

الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد
الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: تحذيرات "السيسي" تنبع من مخاطر حقيقية

#

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

#

هذه مكاسب مصر من مشاركة «السيسي» في قمة الـ«الكبار»

#

الشوباشي: مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس

الأقباط

رئيس الوزراء

السيسي

البابا تواضروس

قداس عيد الميلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس السيسي، يصافح طفلا من المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، أمس الاثنين.

واستقبل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس السيسي لحظة دخوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتهنئة في قداس عيد الميلاد المجيد.

وعبر الأقباط المشاركون في القداس عن فرحتهم بحضور السيسي، في استقبال حافل رافعين الأعلام المصرية.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الدولة على حضور القداس يتقدمهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة أصالة لوالدتها: "أعلم أنكِ تمرين بظروف صعبة"
» إيران تتراجع وتتعهد بهذا الأمر
» الأقباط يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد بالمقر البابوي
» تعرف على موعد عزاء زوجة نجل نادية لطفي
» بعد زفاف مفاجئ.. غادة رجب تتصدر تريند جوجل
» هل تتنازل المرأة المختلعة عن حقوقها المالية..الإفتاء ترد
» مأساة.. أب يبيع ابنته لمغتصب مقابل 48 جنيها
» قرار جريء جديد من مشاعل الشحي وزوجها
» تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"
» برقية إيرانية تكشف سرًا خطيرًا عن قااسم سليماني
» شاهد .. ظهور فنانة شهيرة بالحجاب بعد اختفائها لسنوات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية