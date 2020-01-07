شاهد.. صورة الرئيس السيسي التي أدخلت الفرحة على قلوب الأقباط

07 يناير 2020 - 10:38 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس السيسي، يصافح طفلا من المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، أمس الاثنين.

واستقبل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس السيسي لحظة دخوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتهنئة في قداس عيد الميلاد المجيد.

وعبر الأقباط المشاركون في القداس عن فرحتهم بحضور السيسي، في استقبال حافل رافعين الأعلام المصرية.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الدولة على حضور القداس يتقدمهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.









