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بعد زفاف مفاجئ.. غادة رجب تتصدر تريند جوجل

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غادة رجب
غادة رجب
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إلهام شاهين

زفاف

رجاء الجداوي

غادة رجب

فاجأت المطربة، غادة رجب، جمهورها، بحفل زفافها، الذي أقيم أمس الاثنين، بدون  إعلان مسبق عنه، لتتصدر بذلك مؤشرات البحث في جوجل .
من جهتها، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة الذي فاجأت به الجمهور.

وعلقت بوسي شلبي، على الصورة قائلة: "مليون زغروته لأحلى عروسة حبيبتي الغالية غادة رجب".
وظهرت الفنانة غادة رجب بفستان باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، ومزين بالورود من الأعلى، ، ومن الدانتيل المنفوش بالكامل من الأسفل.
وتركت غادة رجب شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وحضر الحفل الفنانة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي.

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