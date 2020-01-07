  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قاسم سليماني

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

ارشيفية

"الجن" متهم بالسرقة.. ومواقع التواصل تستغيث

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة: هذه الأغنية حقيرة

الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد

شاهد.. صورة الرئيس السيسي التي أدخلت الفرحة على قلوب الأقباط

البرلمان الإيراني

بعد نشيد الحرب.. البرلمان الإيراني يضع البنتاجون على قوائم الإرهاب

الأمير خالد بن سلمان

هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

علم إيران

إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

جزيرة دييجو جارسيا

قاذفات أمريكية تتوجه إلى جزيرة بالقرب من إيران

تامر أمين

تامر أمين لـ"صلاح": راجع نفسك

ألمانيا تبحث زيادة عدد جنودها في أفغانستان

قرار مفاجيء.. ألمانيا تسحب قواتها في العراق

خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي..

وزير النقل: أهمية كبرى لرفع مستويات السلامة على الطرق

آخر الأخبار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

وزير النقل: "عاوزين نتسابق على خدمة الراكب"

#

بالصور.. وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بالصعيد

#

أول تعليق من وزير النقل عن حادث قطار الإسكندرية

#

وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية

الاتحاد الأوروبي

وزير النقل

الطرق والكبارى

السلامة على الطرق

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ساندرا دي ولي القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق،  وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري، وقيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ  الطرق بجودة عالية، وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية، وتعديل القوانين والتشريعات؛ بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدمي الطرق، وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال، وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والتأمين، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف، ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت  في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، وفقا لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام .2014

ومن جانبها أعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن اهتمام كافة الدول الأوروبية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 50% بحلول عام 2030، مؤكدة على أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال، وعلى أهمية مشاركة الفريق مهندس وزير النقل المصري في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق ومن المقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20 فبراير 2020 . 



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة أصالة لوالدتها: "أعلم أنكِ تمرين بظروف صعبة"
» إيران تتراجع وتتعهد بهذا الأمر
» الأقباط يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد بالمقر البابوي
» تعرف على موعد عزاء زوجة نجل نادية لطفي
» بعد زفاف مفاجئ.. غادة رجب تتصدر تريند جوجل
» هل تتنازل المرأة المختلعة عن حقوقها المالية..الإفتاء ترد
» مأساة.. أب يبيع ابنته لمغتصب مقابل 48 جنيها
» قرار جريء جديد من مشاعل الشحي وزوجها
» تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"
» برقية إيرانية تكشف سرًا خطيرًا عن قااسم سليماني
» شاهد .. ظهور فنانة شهيرة بالحجاب بعد اختفائها لسنوات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية