وزير النقل: أهمية كبرى لرفع مستويات السلامة على الطرق

07 يناير 2020 - 10:15 ص

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ساندرا دي ولي القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق، وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري، وقيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية، وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية، وتعديل القوانين والتشريعات؛ بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدمي الطرق، وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال، وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والتأمين، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف، ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، وفقا لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام .2014