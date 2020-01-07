هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

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متابعات- الدويني فولي

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وزير الدفاع الأمريكي

أخبار السعودية

بن سلمان

مارك إسبر

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع التقى مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن لمناقشة التطورات بالمنطقة.
يأتي ذلك تزامنا مع تطورات الأزمة مع إيران، على خلفية مقتل قاسم سليماني وقيادات إيرانية وعراقية الجمعة الماضية بواسطة غاراة أمريكية. 

وقال نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وشددنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين .



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