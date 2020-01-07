قاذفات أمريكية تتوجه إلى جزيرة بالقرب من إيران

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متابعات- أمينة عبد العال

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إيران

البنتاجون

واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن خطتها لمواجهة إيران حيث قررت نشر 6 قاذفات"بي 52" الإستراتيجية في جزيرة دييجو جارسيا، ولفتت إلي أن إرسال القاذفات لا يعني بالضرورة بدء العمليات ضدها، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

والجزيرة التي اتخذتها أمريكا مقرا لعملياتها ضد إيران من الجزر الصغيرة التي تقع في قلب المحيط الهندي وكانت مستعمرة بريطانية وسميت بجزر المحيط البريطاني، وهي تبعد عن إيران مسافة 4842 كيلو مترا.

جدير بالذكر أن القاذفات الأمريكية "بي 52" تبلغ سرعتها أكثر من 1000 كيلو متر في الساعة الواحدة مما يعني انها تحتاج إلي 4 ساعات حتى تصل إلى إيران.


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