لميس الحديدي: نحن أهل للحرب إذا فرضت علينا

07 يناير 2020 - 09:43 ص

تطرقت الإعلامية لميس الحديدي في حديثها إلى الحرب الدائرة في ليبيا وإذا كانت مصر ستشارك في الحرب، قائلة: "إن مصر تدرك جيدًا ثمن الحرب والبعد الإنساني والمعنوي لها وخطورتها وقرار الحرب بالنسبة إلى مصر هو القرار ما بعد الأخير".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث": "مصر الآن تقوم بتحركات دبلوماسية؛ وهذا يدل على حكمة القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية".



وتابع: "الكلام عن الحرب سهل للغاية وشعبوي، معقبة: "أي نظام يريد الحصول على شعبية ودعم داخلي يرفع كلمة المعركة، وإذا فرضت علينا فنحن قادرون ونحن أهل لهذه المعركة، وكلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته".

