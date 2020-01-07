  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

وفاة لاعب سعودى شهير بعد صراع مع المرض

مشاعل الحي وزوجها

قرار جريء جديد من مشاعل الشحي وزوجها

نانسي عجرم

مفاجأة مدوية بحادث اقتحام منزل نانسي عجرم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

قتيل فيلا نانسي عجرم

تعليق ناري من والدة الشاب المقتول في فيلا نانسي عجرم

فادي الهاشم

أسرة الشاب الذي قتله زوج نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية

ضاحي خلفان

خلفان يكشف عن الدولة دفعت أردوغان للتدخل في ليبيا

جوزيه

رأي مفاجيء من مانويل جوزيه في "فايلر"

محمد صلاح

سر لم يتوقعه أحد وراء غياب صلاح عن حفل "الكاف" بمصر

صلاح

إعلامي شهير يوجه رسالة نارية لـ "صلاح" بشأن جوائز الكاف

"خطيبي هيترحل على الجبهة".. تغريدة تثير الجدل

آخر الأخبار

تغريدة على "تويتر" تنقذ صاحبها من كارثة
تغريدة على "تويتر" تنقذ صاحبها من كارثة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"

#

في أول ظهور بعد مرضها.. منى فاروق تثير الجدل على إنستجرام

#

بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام

#

إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية

الجيش

ام بى سى مصر

عمرو أيب



كشف عمرو أديب، عن وجود تغريدات وصفها بـ"المزيفة"منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء جنود على الجبهة مع ليبيا، معقبا: "في رسالة واحدة بتقول خطيبي هيترحل وادعوله ومنتشرة من خمسين حساب".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عددا من التغريدات معقبا: "هو خطيب واحد خاطب 50 بنتا، الواد جامد أوي، طب غيروا مرة خطيبي، حبيبي، مرة وائل، ولا مدحت.. إحنا مش كيس جوافة هنا".

وتابع: "هناك تغريدة أخرى منتشرة لأم تقول إن وحيدها تم ترحيله على الجبهة، معقبا: "هو لو وحيدك مش هيدخل الجيش، قولوا كلام يعقل".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جريء جديد من مشاعل الشحي وزوجها
» تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"
» برقية إيرانية تكشف سرًا خطيرًا عن قااسم سليماني
» شاهد .. ظهور فنانة شهيرة بالحجاب بعد اختفائها لسنوات
» نجم الزمالك يهدد ناشيء الفريق ويعايره بأصله
» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"
» سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة
» غياب صلاح ومحرز عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي
» نجم الأهلي السابق: مصر بلدي الثاني وتمثل كل شيء بالنسبة لي
» "الجندى" يحذر الأمهات من تربية الأبناء بهذه الطريقة
» مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية