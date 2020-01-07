"خطيبي هيترحل على الجبهة" تشعل تويتر.. وأديب يرد

07 يناير 2020 - 09:34 ص

كشف عمرو أديب، عن وجود تغريدات وصفها بـ"المزيفة"منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء جنود على الجبهة مع ليبيا، معقبا: "في رسالة واحدة بتقول خطيبي هيترحل وادعوله ومنتشرة من خمسين حساب".



وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عددا من التغريدات معقبا: "هو خطيب واحد خاطب 50 بنتا، الواد جامد أوي، طب غيروا مرة خطيبي، حبيبي، مرة وائل، ولا مدحت.. إحنا مش كيس جوافة هنا".



وتابع: "هناك تغريدة أخرى منتشرة لأم تقول إن وحيدها تم ترحيله على الجبهة، معقبا: "هو لو وحيدك مش هيدخل الجيش، قولوا كلام يعقل".

