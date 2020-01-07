» قرار جريء جديد من مشاعل الشحي وزوجها

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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

مشاعل الشحي

احمد خميس

أعلنت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس اتخاذ قرار جديد بشأن تواجدهما على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة"إنستجرام" وهو عدم نشر أخبارهما الخاصة مرة أخري كما كان يحدث سابقا.

وأكد خميس أن هذا القرار يأتي بناء على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها الجمهور إليهما قائلا علي"إنستجرام:" إننا أخدنا قرارا وبعون الله بنفذه وهو أن نحتفط بحياتنا الشخصية لنفسنا وما نشاركها بالصورة اللي تعودتوا عليها، منا نشارككم تفاصيل حياتنا ولكن للأسف كثرة الكلام السلبي والتجريح بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال أكثر من مرة وهذا اللي نقول عليه: كلام الناس يخرب البيوت".

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