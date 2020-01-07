الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير في المعاملات الصباحية ارتفاع طفيف حيث سجل 16.07 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.99 للشراء وللبيع سحل 16.09 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 حنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.98 للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه.


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