إعلامي شهير يوجه رسالة نارية لـ "صلاح" بشأن جوائز الكاف

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي تامر أمين، أن مدينة الغردقة ستشهد يوم الثلاثاء توزيع جوائز الكاف لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا، منوها بأن محمد صلاح أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب، معقبا: "اللاعبين الثلاثة المرشحين للقب يستحقونه".
وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن كل أساطير العالم في كرة القدم وخاصة الأفريقية سيحضرون الاحتفالية، معلقا: "كله موجود إلا صلاح"، وهناك تبريرات لغياب صلاح، معتبرا أنها تبريرات ليست مناسبة لغياب محمد صلاح.
وأضاف، "أنا بهمس في أذن محمد صلاح، وبقوله راجع حساباتك يا صلاح، كان لازم تكون موجود"، منوها بأن هناك تسريبات أن الجائزة ستذهب إلى ساديو ماني ولهذا قرر محمد صلاح عدم المجيء.
وتابع أمين، أن محمد صلاح سفير لمصر وكان يجب أن يكون موجودا، معتبرا أنه ليس المهم من سيحصل على الجائزة، مضيفا: "ميسي مش كل مرة بياخد الجايزة، وكان لازم صلاح يجي عشان الشكل العام، ومحدش يقول أن صلاح غيران، يارب تخلف ظني وتيجي.. اعملها وكل حلقة بكرة هتكون عن مو صلاح، تعالى ونشيلك على كتافنا من ليفربول".

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