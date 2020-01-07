إعلامي شهير يوجه رسالة نارية لـ "صلاح" بشأن جوائز الكاف

وتابع أمين، أن محمد صلاح سفير لمصر وكان يجب أن يكون موجودا، معتبرا أنه ليس المهم من سيحصل على الجائزة، مضيفا: "ميسي مش كل مرة بياخد الجايزة، وكان لازم صلاح يجي عشان الشكل العام، ومحدش يقول أن صلاح غيران، يارب تخلف ظني وتيجي.. اعملها وكل حلقة بكرة هتكون عن مو صلاح، تعالى ونشيلك على كتافنا من ليفربول".