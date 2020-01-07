  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

إعلامي شهير يوجه رسالة نارية لـ "صلاح" بشأن جوائز الكاف

جثمان

لماذا نعى خامنئي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالعربية؟

عمرو أديب

"أديب": كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

نانسي عجرم

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اقتحام منزل نانسي عجرم

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج الأمن

أرشيفية

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

السيسي

«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

مرتضى منصور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

#

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

تعليق مثير لـ" إليسا بشأن فرض ضرائب على "واتساب"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تغريدات مزيفة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء جنود على الجبهة مع ليبيا، معقبا: "في رسالة واحدة بتقول خطيبي هيترحل وادعوله ومنتشرة من خمسين حساب".
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، عددا من التغريدات المزيفة، معقبا: "هو خطيب واحد خاطب 50 بنت، الواد جامد أوي، طب غيروا مرة خطيبي، حبيبي، مرة وائل، ولا مدحت.. إحنا مش كيس جوافة هنا".
وأشار إلى أن هناك تغريدة أخرى منتشرة لأم تقول أن وحيدها تم ترحيله على الجبهة، معقبا: "هو لو وحيدك مش هيدخل الجيش، قولوا كلام يعقل"، منوها بأن أعدائنا كانوا يهاجمون جيش مصر ويصفونه بأنه جيش الجمبري، ولكن فجأة أصبح الجيش المصري خط أحمر.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"
» سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة
» غياب صلاح ومحرز عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي
» نجم الأهلي السابق: مصر بلدي الثاني وتمثل كل شيء بالنسبة لي
» "الجندى" يحذر الأمهات من تربية الأبناء بهذه الطريقة
» مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة
» بولتون: مستعد للادلاء بشهادتي في «عزل ترامب»
» روس برانش يصنع التاريخ في صحراء المملكة
» رد ناري من الرئيس الإيراني على تغريدة "ترامب"
» نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا
» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية