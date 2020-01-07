» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تغريدات مزيفة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء جنود على الجبهة مع ليبيا، معقبا: "في رسالة واحدة بتقول خطيبي هيترحل وادعوله ومنتشرة من خمسين حساب".
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، عددا من التغريدات المزيفة، معقبا: "هو خطيب واحد خاطب 50 بنت، الواد جامد أوي، طب غيروا مرة خطيبي، حبيبي، مرة وائل، ولا مدحت.. إحنا مش كيس جوافة هنا".
وأشار إلى أن هناك تغريدة أخرى منتشرة لأم تقول أن وحيدها تم ترحيله على الجبهة، معقبا: "هو لو وحيدك مش هيدخل الجيش، قولوا كلام يعقل"، منوها بأن أعدائنا كانوا يهاجمون جيش مصر ويصفونه بأنه جيش الجمبري، ولكن فجأة أصبح الجيش المصري خط أحمر.