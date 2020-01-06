"السيسي" يوجه رسالة هامة للمصريين من الكاتدرائية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "زي ما اتعودنا في الأعياد في بداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنيكم ونقول عيد ميلاد مجيد وسعيد، وسنة سعيدة علينا كلنا".



وتابع الرئيس السيسي: "لازم دايمًا نكون مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

وأضاف: "نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف، وربنا يلهمنا البصيرة والحكمة"، مشيرا إلى أن "ربنا موجود ومطلع، وربنا لا يمكن أن ينصر إلا الأشراف، والمخلصين، والمحبين لبعضهم البعض".

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته بتقديم التهنئة للأقباط مرة أخرى، قائلا: "كل عام وأنتم بخير".

