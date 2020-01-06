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غياب صلاح ومحرز عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي

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صلاح ومحرز
صلاح ومحرز
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المصريون ـ متابعات

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خبر محزن عن محمد صلاح .. وغضب في ليفربول

قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيغيب عن حضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة الغردقة مساء يوم الثلاثاء.
وأوضح "أبو على" أن الترتيبات النهائية للحفل كانت وصول السنغالي ساديو ماني مع محمد صلاح إلى مدينة الغردقة بنفس الطائرة، منوها بغياب الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.
جدير بالذكر أن الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله ساديو ماني ورياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

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