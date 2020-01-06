» بولتون: مستعد للادلاء بشهادتي في «عزل ترامب»

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قال المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الإثنين، إنه مستعد للادلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس الأمريكي إذا أمر مجلس الشيوخ رسمياً بذلك.
وأوضح عبر تويتر «إذا تنبى مجلس الشيوخ أمراً بالحصول على شهادتي، سأكون مستعداً للشهادة».
وبولتون الذي أقاله ترامب في 10 سبتمبر بسبب خلاف بينهما، موضع اهتمام كبير من المعارضة الديمقراطية التي كانت وراء إجراء العزل ضد الرئيس الجمهوري.
وهي تقدر أن المستشار السابق يمكن أن يقدم معلومات عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن أحد منافسي الرئيس، جو بايدن وخصوصاً تعطيل مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار.
وحقق الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب لنحو ثلاثة أشهر في هذه الضغوط ثم وجهوا تهمة «تجاوز السلطات» لترامب في 18 ديسمبر.
وخلال تصويت تاريخي حينها وجهوا أيضاً لترامب تهمة «تعطيل عمل الكونغرس»، خصوصاً بسبب منع البيت الأبيض مستشاري الرئيس من تقديم شهاداتهم.

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