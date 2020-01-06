وزير يمني يتهم الحوثيبن بـ"نهب" 440 شاحنة

06 يناير 2020 - 11:10 م

اتهم وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، جماعة الحوثيين بنهب 440 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ اتفاق ستوكهولم قبل نحو عام.



وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.



وقال فتح في تصريح نشرته وكالة سبأ "الحكومية"، الإثنين، إن "مليشيات الحوثي الانقلابية نهبت منذ اتفاق ستوكهولم حتى اليوم، 440 شاحنة غذائية وادوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة، وإب، وصنعاء".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل الحوثيين، حول اتهامات الوزير اليمني.

وأضاف "الميليشيات قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وانفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة".