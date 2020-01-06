» رد ناري من الرئيس الإيراني على تغريدة "ترامب"

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خاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "لا تهددوا إيران".
جاء ذلك في تغريدة نشرها روحاني على تويتر، ردا على تغريدة سابقة لترامب، هدّد فيها بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران.
وعرج روحاني في تغريدته، على الرحلة 655 للطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها البحرية الأمريكية في مضيق هرمز أثناء توجهها من مدينة بندر عباس الإيرانية (جنوب)، إلى مدينة دبي الإماراتية.
وأسفر الحادث، الذي جرى في 3 يوليو/ تموز 1988، عن مقتل 290 شخصا كانوا على متن الطائرة (من طراز إيرباص إيه 300).
والسبت، هدّد ترامب بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران (عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات) حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة.
يأتي ذلك على خلفية قتل واشنطن، لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط. -

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