» نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا

06 يناير 2020 - 10:40 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، "عمل أمريكي لا يخصنا، ولا يجب جرنا إليه".



جاء حديث نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، بحسب القناة (13) الخاصة.

وأضاف نتنياهو: "هذه عملية أمريكية لا يجب أن يتم جرنا إليها".

وبحسب وزيرين حضرا الاجتماع، كما أفادت القناة، فإن نتنياهو وافق أن يدلي الوزراء بتصريحات صحفية بشأن اغتيال سليماني، لكنه شدد عليهم أن يركزوا على "الدعم الإسرائيلي للولايات المتحدة فقط".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، إضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.