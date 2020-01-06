الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن وطهران على هذا الأمر

06 يناير 2020 - 10:10 م

حثّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الولايات المتحدة وإيران على فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية لتجاوز التوتر المتصاعد بين البلدين.



جاء ذلك في كلمة ألقتها فون دير لاين خلال اجتماع لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني في مدينة زيون جنوبي ألمانيا.

وقالت رئيسة المفوضية: "نؤيد فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية، فاستخدام هذه القنوات وانخفاض التوتر، يشكل أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأكدت ضرورة استخدام قنوات الاتصال مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون الأربعاء اجتماعا خاصا بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوربية عن قلقها من إعلان إيران عدم التزامها باتفاقية البرنامج النووي.

وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرون، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد، ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

وردا على ذلك، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".