  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج الأمن

أرشيفية

«إعدام الموظف المرتشي» حائر بين النواب

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

السيسي

«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

ارشيفية

الأرصاد تحذر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

مرتضى منصور

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

العروسين

مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة

قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن وطهران على هذا الأمر

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على هذا الأمر

#

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

#

بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

#

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

حثّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الولايات المتحدة وإيران على فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية لتجاوز التوتر المتصاعد بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها فون دير لاين خلال اجتماع لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني في مدينة زيون جنوبي ألمانيا.
وقالت رئيسة المفوضية: "نؤيد فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية، فاستخدام هذه القنوات وانخفاض التوتر، يشكل أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأكدت ضرورة استخدام قنوات الاتصال مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة.
وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون الأربعاء اجتماعا خاصا بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
كما أعربت رئيسة المفوضية الأوربية عن قلقها من إعلان إيران عدم التزامها باتفاقية البرنامج النووي.
وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرون، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد، ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.
وردا على ذلك، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي بحجة محاربة تنظيم "داعش". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من الرئيس الإيراني على تغريدة "ترامب"
» نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا
» أول صورة لـ«ماني» بعد وصوله للغردقة
» أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا
» «الخطيب» يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا
» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن
» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»
» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية