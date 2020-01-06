ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

06 يناير 2020 - 09:49 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في بنكين من البنوك العاملة بمصر مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل السعر ارتفاعًا قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلًا 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي حيث سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك الإسكندرية 15.99 جنيه للشراء ونحو 16.09 جنيه للبيع

أما البنك الأهلي فسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.