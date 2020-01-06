«السيسي»:«محدش يقدر يعمل معانا حاجة»

06 يناير 2020 - 09:11 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالاتحاد وعدم الانجرار وراء محاولات شق الصف.

جاء هذا خلال كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل قليل، أثناء حضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وقال "السيسي": "إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم.. متخلوش حد أبدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويعمل فتنة بينا..دي بلدنا كلنا وهتفضل بلدنا كلنا.. دي لازم تبقى ثقافة وعادات وتقاليد ما بينا..كلنا مع بعض ولا حد ليه زيادة ولا حد ليه نقص".

وتابع: "أنا شايف المصريين قلقانين.. قلقانين من ايه؟..مفيش مجال للقلق لسبب واحد.. أيه هو السبب.. إن احنا مع بعض.. وطول احنا مع بعض محدش يقدر يعمل معانا حاجة".

وأكمل: "طب نخلي بالنا من بلدنا.. طول احنا مع بعض محدش يقدر يعمل معانا أو بينا حاجة.. لازم تعرفوا احنا بنتعامل مع ربنا.. ربنا موجود ومطلع.. ربنا لا ينصر الأشرار.. ربنا بينصر المخلصين والأمناء والمحبين بعضهم لبعض".

ويقام قداس عيد الميلاد المجيد اليوم الاثنين، حيث يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.