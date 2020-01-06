» «الخطيب» يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا

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اعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة، وذلك في خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي «كاف».

جاء اعتذار «الخطيب»، بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها، عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الخطيب تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الاتحاد الإفريقي ورئيسه، مشيرًا إلى أنه واثق بأن «كاف» سوف ينظم حدثًا رائعًا يليق بالقارة الإفريقية والقائمين على الاتحاد الإفريقي والنجوم المكرمين في هذه الاحتفالية، التي كان يتمنى المشاركة فيها.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية، وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة، الذين سوف يسهمون مع زملائهم من الاتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث، الذي يسعد به كل المنتمين إلى القارة السمراء.


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