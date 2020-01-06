» التوترات بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن

06 يناير 2020 - 08:34 م

دعت الأمم المتحدة، قادة العالم اليوم الاثنين، إلى وقف التوترات المتصاعدة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة بدء الحوار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبًا بوقف التصعيد، داعيا الزعماء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس .

كما شدد على أن "التوترات الجيوسياسية بلغت أعلى مستوياتها خلال هذا القرن".

ودون تسمية أي دولة، قال جوتيريش: "هذا المرجل من التوترات يقود المزيد والمزيد من الدول إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها وخطر كبير من سوء التقدير".

وجاء تحذيره بعد أن قتلت الولايات المتحدة اللواء قاسم سليماني يوم الجمعة، مما زاد من حدة الأزمة التي زادت المخاوف من اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط.