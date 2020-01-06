» القنوات الناقلة لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

06 يناير 2020 - 08:12 م

أنهت شركة بيك الباتروس برئاسة كامل أبوعلي، التعاقد مع مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في إفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وأبوظبي الرياضية.

ويقام حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا مساء الثلاثاء في فندق الباتروس سيتادل بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح و ساديو ماني ورياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.