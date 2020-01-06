«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

06 يناير 2020 - 07:13 م

أثار إعلان إذاعة سعودية عن استضافة الفنانة العراقية الشهيرة أصيل هميم، غضب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ، تعليقا على تغريدة كتبتها إذاعة «ألف ألف» السعودية عبر «تويتر»، تعلن فيها استضافة الفنانة العراقية: «وش التخبط هذا؟! كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟».

ووجه «آل الشيخ» سؤاله للمسؤولين عن الإذاعة، حيث أشار إلى اسميهما في تعليقه، وهما المذيعة السعودية سهى الوعل، وهاني المهندس، والذي يعمل مذيعًا في الإذاعة المذكورة، وعلى الفور قامت الإذاعة بحذف التغريدة، دون الإشارة لشيء سواء باعتذار أو بتعليق حول الضيف البديل.

ومن غير المعلوم سبب غضب تركي آل الشيخ من الفنانة العراقية رغم أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة في بلدها والسعودية أيضًا.



وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 6, 2020