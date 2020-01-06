  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

تركي آل الشيخ

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

ارشيفية

ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

محمد صلاح

تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

رجل الأعمال اللبناني

تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

الذهب

جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا

ضاحي خلفان

تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

أصالة والعريان وطافش

«الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

قائمة الريال المشاركة في بطولة السوبر الإسباني

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

#

منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا

ريال مدريد

المصريون

زيدان

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، قائمة فريقه لخوض كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أدريزولا، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو

خط الهجوم: يوفيتش، لوكاس فاسكيز، براهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ريال مدريد يواجه فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر، وفي حالة الفوز سيلاقي المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» رسالة مفاجئة لـ«صلاح» بعد غيابه عن حفل الأفضل في إفريقيا
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا
» «الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»
» الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة
» «شوبير» يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الشتوية
» سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية