» رسالة مفاجئة لـ«صلاح» بعد غيابه عن حفل الأفضل في إفريقيا

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أفضل لاعب

وجه محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة غامضة عبر ستوري «إنستجرام» قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ونشر «صلاح»، صورة تحمل التعليق الآتي: "قوة التحكم بالذات تأتي بالتحدث مع الذات والاعتقاد وطريقة النظر للأحداث والعواطف والسلوك".

وتشير تقارير صحفية إلى غياب محمد صلاح، عن حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، غدًا الثلاثاء، المقرر إقامته في الغردقة، في ظل التكهنات التي تلمح إلى فوز ساديو ماني بالجائزة.

جاء تأكد غياب عن حفل الأفضل بعدما أفاد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي «كاف»، إن الطائرة المخصصة لنقل ثنائى ليفربول، محمد صلاح وساديو مانى، إلى مدينة الغردقة، قد تحركت من إنجلترا، بدون الفرعون المصري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قرر إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لنقل كلا من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز إلى مصر لحضور حفل جوائز الأفضل الذى سيقام يوم غد الثلاثاء.

وقرر محمد صلاح، عدم حضوره لحفل جوائز الأفضل، الذى سيقيمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فور علمه بخسارته للجائزة التى فاز بها فى العامين الماضيين.

ويتنافس على جائزة الأفضل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السنغالي ساديو مانيه، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض الفرعون المصري، محمد صلاح، خاض 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً أخر.


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