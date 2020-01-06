موقف محرج.. سقوط فستان فيفي عبده وانكشاف صدرها

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فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد فضل

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فيفي عبده

موقف محرج

رقص

فستان

صدرها

تعضرت الراقصة والفنانة ?فيفي عبده?، إلى موقف محرج، لكنها لم تبالي كثيرًا رغم تكرار الواقعة أثناء رقصها في حفل ليلي.

 ونشرت "عبده" مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام أغنية شعبية، لكن فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، وكشف صدرها إلا أنه تداركت الأمر سريعًا ورفعت فستانها.

وأثار الفيديو إعجاب البعض بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها تقدمت في السن ولا يصح أن تظل ترقص في الحفلات هكذا، بينما انتقد البعض ما اعتبروه فستانًا عاريًا.

وكانت الفنانة فيفي عبده، نشرت فيديو سابق هنأت فيه جمهورها برأس السنة الجديدة، على طريقتها خاصة، متمنيه العام الجديد أن يكون عام سعيد على الجميع.

وقالت فيفى عبده، فى الفيديو التى نشرته عبر حسابها على تويتر: قائلة "بحبكوا أوي.. أي سوير أي لاف يو، ومن مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير".

وأضافت فى الفيديو، قائلة:"مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها" .

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