تعليق مفاجئ من طارق العريان على تطليقه أصالة

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تعليق

أصالة

طارق العريان

فاجأ المخرج طارق العريان، الجميع في أول تعليق له على انفصاله عن الفنانة السورية أصالة نصرى، ونشر صورة تجمعهما، مثنيًا عليها ومؤكدًا أنه سيظل يحبها.

وعلق طارق العريان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا، :« لسوء الحظ وصلنا للنهاية في هذا الفصل، سأظل أحب وأحترم هذه الروح الجميلة للأبد.. أم أولادي أصالة".

وحاز تعليق "العريان" على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على الطريقة "المحترمة" التي أعلن فيها الطرفان انفصالهما دون التطرق لأمور من شأنها التأثير على أبنائهما.

وأعلنت أصالة صباح اليوم، الإثنين، خبر انفصالها رسميًا عن زوجها طارق العريان، بعد أسابيع من الخلاف بينهما.


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