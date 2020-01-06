تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

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لبنان

رجل اعمال

تسريب جنسي

أثار فيديو جنسي مسرب لرجل الأعمال اللبناني ?ميشال حايك، مع? خادمته «عاملة المنزل»، والذي كان عبارة عن تسجيل صوتي يعرض عليها ممارسة الجنس معه، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ويتضمن الفيديو الذي وثقته الخادمة، اعترافها بكل تفاصيل محاولات التحرش التي جرت من جانب رجل الأعمال واستماتته في إقناعها.

وبعد الضجة التي أثارها الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر « حايك» بياناً ذكر فيه:"بإسمي وبإسم شركة "دوبل آيت برودكشن" أودّ أن أوضح للرأي العام اللبناني بأنّ التسجيل الصوتي المنسوب لي والمتداول به على مواقع التواصل الإجتماعي هو مفبرك وعار عن الصحة شكلاً ومضموناً وبات واضحاً بأنّ من وراءه همّه الوحيد التشهير والنيل من سمعتي وسمعة الشركة وأنّنا وللغاية تلك قد وضعنا المسألة ضمن الأطر القانونية وباتت تحت عهدة القضاء المختص منذ اليوم الأول لنشرها وسينال الفاعلين عقابهم كي لا تستباح كرامات الناس للإبتزاز أو المساومة وشكراً لتفهمكم. إقتضى التوضيح».


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