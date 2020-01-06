  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رجل الأعمال اللبناني

تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

الذهب

جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا

ضاحي خلفان

تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

أصالة والعريان وطافش

«الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

قاسم سليمانى

سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

صلاح

سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا

ابنة قاسم سليماني

الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة

كأس الأمم

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

زواج اطفال

إمام مسجد عن تزويجه القاصرات عرفيا: "الناس كلها بتثق فيا"

«شوبير» يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الشتوية

الرياضة

شوبير: "أنا اللي اخترعت الاستوديو التحليلي"
شوبير: "أنا اللي اخترعت الاستوديو التحليلي"
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

فايلر: هذا موقفي النهائي من الرحيل عن تدريب الأهلي

#

«آل الشيخ» يثير الجدل مجددًا بعد ظهوره مع هذا الشخص

#

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تشقير الحواجب للسيدات

#

شوبير: الأهلي قرر رحيل هؤلاء الثلاثة عن الفريق

المصريون

شوبير

الاهلى السومة

ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى إمكانية تعاقد الأهلي مع النجم عمر السومة مهاجم أهلى جدة والمنتخب السوري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وآثار «شوبير» الجدل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بعد أن كتب قائلا " هل يكون عمر السومة صفقة الأهلى القادمة ".

ورصد شوبير فى تقرير مطول مشوار النجم الدولى السورى مع عالم الساحرة المستديرة ، والتى يأتى على رأسها حصوله على لقب هداف الدوري السعودى 3 مرات مع فريقه أهلى جدة ، بجانب حصوله على لقب الدوري السعودى وبطل الكأس والسوبر السعودي .

وكانت أنباء عدة انتشرت في الساعات الماضية، بشأن اقتراب الأهلي المصري، من التعاقد مع السومة، والذي طلب الرحيل بعد تعاقد قلعة الراقي، مع الألماني ماركو مارين.

السومة صاحب الـ 30 عاما، يلعب في صفوف النادي الأهلي السعودي، منذ صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث نجح في تسجيل 149 هدفًا خلال 163 مباراة.

ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%
» «ميدو»: مباراة الأساطير فرصة لتنشيط السياحة
» هجرها في الفراش.. زوجة سعودية تنتقم من زوجها بأبشع الطرق
» «شوبير» يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الشتوية
» «كاف» يضغط على «صلاح» لإقناعه بالحضور إلى الغردقة
» تحت سفح الأهرامات.. أحمد أحمد يهزم إنفانتينو 3/4
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» بالصور.. العناني يشارك الأقباط والسياح الاحتفال بعيد الميلاد
» أسماء حكام المصرى وبيراميدز بالكونفدرالية
» لحظة تسلل مسلح لمنزل نانسي عجرم وقتله على يد زوجها
» السعال أكثر من أسبوعين.. سرطان رئة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية