افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

06 يناير 2020 - 05:18 م

اتجه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى الاستثمار خارج المستطيل الأخضر، عبر والده، حيث أنشأ مزارع لتربية البهائم، وافتتح أول محل جزارة تحت شعار «من خير مزارعنا».

وافتتح صلاح حامد، والد اللاعب محمد، الفرع الأول لسلسلة محلات جزارة Abu Salah بمدينة نصر، حيث حضر الافتتاح المقربين من عائلة محمد صلاح وأفراد أسرته، مع تقديم تخفيضات كبيرة على كافة أنواع اللحوم بمناسبة الافتتاح ومساهمة من المحلات في خفض الأسعار.

وقال الحاج "صلاح" في تصريحات له أن جميع اللحوم طازجة عالية الجودة، ومن إنتاج مزارعهم، وأضاف بأنه سوف يتم افتتاح العديد من الفروع الجديدة بمحافظات مصر ويتقنية حديثة، مؤكداً تقديمها بأسعار مخفضة.

وِأشار إلى أن نجلخ محمد صلاح سوف يزور الفرع الجديد في أول زيارة له لمصر، حيث سيتم تزيين المحل بصور اللاعب وابنته مكة، وأكد بأن أشهر مطاعم القاهرة قد بدأت بالفعل فى التعامل مع المحل لشراء اللحوم المنتجة محلياً من مزارعهم.







