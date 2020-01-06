«السيسي» يهنئ «الأرمن الأرثوذكس» بعيد الميلاد المجيد

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلي طائفة الأرمن الأرثوذكس، للتهنئة وحضور عيد الميلاد المجيد .

وفي وقت سابق، نشرت الكنيسة الأرثوذكسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خلال صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة فيديو للرئيس السيسى عندما وعد بإنشاء أكبر كاتدرائية ومسجد فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن  افتتاح الكاتدرائية في الشرق الأوسط، كاتدرائية ميلاد المسيح وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأيضًا مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد  6 يناير 2019 .


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