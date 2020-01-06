الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة

محمد فضل- متابعات
فجرت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني ?قاسم سليماني، مفاجأة صادمة، مؤكدة أن الرد على اغتيال والدها سيكون في أمريكا وإسرائيل.
وأشارت زينب سليماني- حسب وكالة رويترز- إلى أن أيام سوداء في انتظار الولايات المتحدة وذلك خلال مراسم تشييع سليماني.
وقالت:" "أيها الرئيس الأمريكي المجنون دونالد ترامب، لا تظن أن بموت أبي سينتهي كل شيء" ، مضيفة أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تنتظرهما "أيام سوداء".
وشيع عشرات الألاف صباح الإثنين 6 يناير، جثمان قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة 3 يناير في ضربة أمريكية في بغداد.
ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
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