قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

06 يناير 2020 - 02:55 م

يدرس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فكرة التنظيم المزدوج بين الكاميرون والجابون، لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة 2021.

ويجتمع المكتب التنفيذي للإتحاد غدًا لمناقشة إسناد تنظيم البطولة للجابون بالاشتراك مع الكاميرون، حيث يبدي الإتحاد تخوفه من عدم قدرة الكاميرون على التنظيم، وعدم جاهزية الملاعب والمرافق للبطولة التي ستقام العام القادم.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة 2021، وذلك بعد سحب استضافة البطولة منها العام الماضي، والتي منحت لمصر التي استضافتها على أروع مستوى.