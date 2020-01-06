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"الصكوك والتصكيك " لرئيس البورصة السوداني بمعرض الكتاب

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"الصكوك والتصكيك " لرئيس البورصة السوداني
"الصكوك والتصكيك " لرئيس البورصة السوداني
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصكوك والتصكيك "

رئيس البورصة السوداني

معرض الكتاب 22يناير

تصدر مكتبة مدبولي كتاب "الصكوك والتصكيك.. النظرية والتطيق"، لرئيس بورصة السودان دكتور أزهري الطيب الفكي، في الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر أقامته بالقاهرة من 22 يناير حتى 4 فبراير.

ويتناول الكتاب موضوع "الصكوك الإسلامية"، من الجانب النظري والتطبيقي،مع توضيح دورها في السياسة النقدية، وتمويل عجز الموازنة وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على الجانب العملي في هذا المجال.

واشتمل الكتاب على التعريف بالصكوك الإسلامية من حيث مفهومها اللغوي والاصطلاحي، وتناول خصائصها وأنواعها ومخاطرها، وأليات إدارة تلك المخاطر، بجانب عمليات إدراج الصحكوك وتداولها في أسواق المال.

  ويذكر أن مكتبات مدبولي تشارك بمجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية والعلمية والاقتصادية في جناحها بصالة 1 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير


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