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الشناوي وعميد إعلام بملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي

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الناقد طارق الشناوي و الدكتورة هويدا مصطفي
الناقد طارق الشناوي و الدكتورة هويدا مصطفي
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أمينة عبد العال

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عميد إعلام

القوة الناعمة للسلام العالمي

يشارك الناقد طارق الشناوي والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية إعلام جامعة القاهرة متحدثين بملتقي القوة الناعمة للسلام العالمي فى دروته الثانية، بمسرح مكتبة مصر الجديدة 12 يناير2020 فى استضافة الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق سابقاً، وسيطلق  أثناء الملتقى  المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادره 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وذلك يوم الاحد الموافق 12 يناير 2020 بمسرح مكتبة مصر الجديدة وقد حققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون.

وصرح الناقد طارق الشناوي بدعمه للمبادرة وللشباب وأضاف أن السلام قيمة خالدة نرنو جميعا إليها والفن والثقافة والادب سلاح حاسم لتحقيق السلام

وشددت الدكتورة هويدا مصطفي على دعمها الكامل للمبادرة وللشباب و تشجيعهم، وذكرت أهمية دور المبادرة  فى ترسيخ قيم السلام  ودور الثقافة والفن كقوة مؤثرة، وأضافت أن الأعلام شريك وله دور فى تنمية الوعى الثقافى و دعم قضايا الشباب وإدماجهم فى حركة المجتمع وقيادته للتطوير والتحديث.

يذكر أنه من تم الإعلان من قبل عن بعض الفنانين المشاركين  مثل المخرج الكبير محمد فاضل والمخرج الكبير وائل إحسان،  والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والفنان  الكبير سامح الصريطي والفنانة  الكبيرة سيمون والفنان الكبير نضال الشافعي  وسيعلن عن باقي المشاركين خلال الأيام المقبلة

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