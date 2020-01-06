» السعال أكثر من أسبوعين.. سرطان رئة

06 يناير 2020 - 02:20 م

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن الإصابة بالسعال أمر وارد خاصة في فصل الشتاء لكن المشكلة أنه بإهماله قد يكون سببًا في الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.

وأضاف المركز في التقرير الذي نشرته "صدى" أن السعال يصيب المصابين بنزلة البرد والسعال الديكي والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة وأورام الرئة كسرطان الرئة.

ووجه المركز نصيحة باستشارة الطبيب عند استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن الأسبوعين خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمي والرجفة وخفقان القلب وضيق التنفس وآلام العضلات والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد.