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إمام مسجد عن تزويجه القاصرات عرفيا: "الناس كلها بتثق فيا"

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إمام مسجد عن تزويجه القاصرات عرفيا: "الناس كلها بتثق فيا"

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إيمان هاني

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فرج صقر

رد الشيخ فرج صقر، إمام مسجد الأربعين بالغربية، علي الاتهامات الموجهة له بتزويجه القاصرات عرفيًا، داخل محافظة الغربية، والمساومة على نصف العفش عند الطلاق، قائلاً: "أنا الإمام الأول في قريتي، والناس كلها بتثق فيا، ومعروف لدى الجميع، ودي حياتي في قريتي".

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الاتهام باطل وليس له أي أساس من الصحة، ولم يحدث هذا على الإطلاق، والقرية بأكملها يمكنها أن تشهد بذلك.

وتابع: أنا مش مأذون ولم أمارس هذا العمل في يوم ما، ولم أزوج قاصرات دون السن القانونية إطلاقًا".

وأكمل: هناك سيدة افترت عليا هذا الافتراء؛ لأنه كان هناك وصل أمانة لديه تريد أن تحصل عليه من دون وجه حق، وتظلم زوجة ابنها، وتحدث عن ذلك ولم يستمع له أحد.

وعن الحكم الصادر بفصله قال: "أفوض أمري إلى الله".

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