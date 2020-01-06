شاهد.. سخرية واسعة من طريقة نقل جثمان "سليماني"

06 يناير 2020 - 02:05 م

تداول رواد مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر فيه نقل جثمان القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني اللواء قاسم سليماني، على متن طائرة ركاب إلى من مدينة أهواز إلى مدينة مشهد.











ويظهر في المقطع المتداول نعش كل من سليماني وأبو مهدي المهندس، في مقصورة تابعة لشركة طيران Mahan Air الإيرانية، بحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وحسب ما ظهر في الفيديو، وضعت التوابيت على مقاعد الركاب، فيما لفت بالعلم الإيراني، باستثناء تابوت المهندس، الذي لُف بالعلم العراقي، ووضع على كل واحد من التوابيت صورة لصاحب الجثمان واسمه.



وأثار مقطع الفيديو سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي وضعت بها التوابيت على مقاعد الركاب.



