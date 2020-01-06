» انهيار خامنئي أثناء الصلاة على جثمان قاسم سليماني

06 يناير 2020 - 01:47 م





أجهش المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ، الذي اغتيل فى قصف أمريكى بالعراق الجمعة الماضي.



وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "روسيا اليوم" المرشد الإيراني لم يتمالك نفسه أثناء الدعاء لـ"سليماني" ورفاقه باللغة العربية، وبكى خلال صلاة الجنازة في العاصمة طهران، لتشييع جثمان سليماني ".



واحتشدت جموع غفيرة من المشيعين منذ الصباح الباكر في جنازة مهيبة قرب جامعة طهران، بحضور مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني".



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