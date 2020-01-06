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لجنة أثرية لمعاينة أحجار جبانة المسلمين بدنديط

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توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية صباح اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020، إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لمعاينة الكتل الحجرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعاينة اثبتت اثرية الكتل الحجرية والتي تم اكتشافها ملقاه بالرديم الناتج عن الحفر على عمق 4 متر تقريباً، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الالباستر عليهما نقوش بالهيروغليفيه؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد 108 سم طول، 64 سم عرض، 30 سم سمك، والثانية بأبعاد 80 سم طول، 64سم عرض، 24 سم سمك. اما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من اية نقوش وبأبعاد 68سم طول، 45سم عرض، 40 سم سمك. مما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثله في شقف الفخار.

وأكد وزيري أنه تم ايقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي وتخصيص بعثة أثرية علمية للقيام بحفائر إنقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبئه من أسرار.


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