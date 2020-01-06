ضيف أماني الخياط: محمد مرسى كان "عكاك"

06 يناير 2020 - 01:22 م

أكد أحمد الشوربجي، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، أن المعزول محمد مرسي خلال فترة رئاسته لمصر لم يكن هو المسئول الأول عن أمور الحكم، حيث كان هناك مجموعة من الأشخاص المسئولين عن مرسي".

وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن محمد مرسي كان مريضا، ومرضه كان يؤثر على طريقة سيره، وكان شخصية نمطية، معقبا: "كان معروف عن محمد مرسي داخل التنظيم أنه عكاك".

وتابع: "الإخوان يجعلوا المرشد في مكانة النبوة، ويجعلوا الفرد داخل الجماعة كأنه واحد من أتباع النبي، مؤكدًا أن هدف الإخوان هو هدم المجتمع".